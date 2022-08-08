Şebnem Korur Fincancı: Esin Şenol’a ölüm tehditleri

Meslektaşı olmaktan onur duyduğum, sevgili dostum Esin Şenol’a savurduğu ölüm tehditleri, yakından izlediğini görüntülü belgelemesi ve buna silahlı tehditlerin eşlik etmesi ile hepimizde dehşet duygusu yaratan Mustafa Yücel isimli kişinin serbest bırakılması başta sevgili Esin Şenol olmak üzere tehdit ettiği tüm insanların ruh ve beden bütünlüğüne zarar vermenin ötesinde bu insanların özgürlüğünü de sınırlamaktadır. Bu tür tehditler artık alabildiğine pervasızlaşmış, cezasızlığın yarattığı iklimde toplumun üzerine boca edilmiştir.

Yargının bu tehditler için bir türlü suç ve ceza tanımı yapamadığı koşullarda pervasızlık da sınır tanımaz hale gelmiştir. Sanılmasın ki; bu tehdidin yarattığı yakın tehlikenin önlenmesi için Mustafa Yücel’in tutuklu yargılanması gerektiğini söylediğimde, örneğin sağlık hizmetine erişimi kısıtlanırsa, kelepçeli muayene edilirse böyle bir hak ihlalinin karşısında durmam. Kelepçeli muayene nasıl insanlık onuruna yönelik bir saldırıysa, tehdit ve saldırılarla varlığımıza yönelik yaratılan tehlikenin önlenmemesi, dolayısıyla bu tehlike altında saldırıya uğrayan kişinin özgürlüğünün sınırlandırılması da insanlık onuruna aykırıdır. Her ikisinde de sorumluluğunu yerine getirmediği için öncelikle hesap sorulacak olan kamu otoritesi, yani devlettir.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı