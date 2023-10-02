Şebnem Korur Fincancı: Dezenformasyonu kim yapıyor?

Türkiye nüfusunda COVID-19 aşısı ile iki doz aşılananların oranı yüzde 62.4, üç doz aşılananların oranı ise yalnızca yüzde 33.1’dir. Bu yıl içinde yapılan toplam COVID-19 aşısı sayısı yaklaşık 110 bin, ağustos ayında ise bu sayı yalnızca 1000 civarındaymış, Eylül ayı verisine ise yurt dışından ulaşamadım ama dönünce ulaşılabilir mi emin değilim. Çok farklı bir rakam çıkacağını da sanmam. Öyle bir noktadayız ki, ülkedeki sağlık çalışanlarının dahi önemli bir kısmı COVID-19 aşılarından bazılarına güven duymamaktadır. Aşı kararsızlığı, önümüzdeki salgınlar için acil olarak başa çıkmamız gereken en önemli konulardan biri olarak karşımızda duruyor.

TTB uyarısını bir kez daha buradan paylaşayım: “Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır.” Siz siz olun, dezenformasyon yasasıyla sansürü memleket sathına yayanlara kulak vermeyin. Trollerle karalama çabalarından, sözümüzü büyütmesi gerekenlerin kaçınmasına uzanan bu karanlığı birlikte aşacağız. Eylemci umudunuz eksik olmasın, dayanışma oldukça…

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