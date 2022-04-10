Saygı Öztürk: Uygulama noktasında aynı görevi yapan polis ve jandarmanın ek göstergesi, maaşı farklı

Terörle mücadele, asayiş, istihbarat, narkotik, organize suç örgütleriyle mücadele, kaçakçılıkla mücadele, sahtecilik, siber suçlar, trafik hizmetleri, silah ruhsatı, arama kurtarma, olay yeri inceleme, kriminal laboratuar, deniz polisliği görevleri yürütülüyor.
Günümüzde her kentimizin giriş ve çıkışlarında “Arama” noktaları var. Buralarda polis ve jandarma birlikte görev yapıyor. Uygulama noktasında aynı görevi yapan polis ve jandarmanın ek göstergesi, maaşı farklı. Düzeltilmesi için daha ne bekleniyor?