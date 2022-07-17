Saygı Öztürk: SBK, ‘Zamanı gelince belgeleriyle sana anlatacağım’ diyordu

Sezgin Baran Korkmaz’la şahsen tanışmıyoruz. Yıllar önce Bora Jeti aldığında bu satışın arkasında kimlerin olduğu konusunda bazı bilgiler üzerine kendisiyle konuşmuş, onun söylediklerini yazmıştım.

Bora Jet’in dava sürecinde de bir kez yine konuşmuştuk. Bora Jet’i satanlarla davalık olmuşlardı. Yurtdışına çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

O yurtdışındayken sık sık telefon ediyor, ticari ilişkide olduğu kişiler, bazı siyasetçilerle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyordu. Uçağına binen siyasetçileri de sıralıyordu. Konuşmanın son cümlesi, “Bunları bilin ama yazmayın. Zamanı gelince belgeleriyle sana anlatacağım. Güvendiğim gazetecisiniz” diyordu.

Sedat Peker’in, Korkmaz’ın açıklamaları, ortaya çıkan ses kayıtları, bu işlerde çok çok büyük para trafiğini de gündeme getirdi. Sorunlu işlerinin “halledilmesi” için istenen para 10 milyon Euro… “Halledenler” tezgahının içinde olduğu öne sürülen isimleri duyunca, “Vay anasını, Türkiye’de meğer neler oluyormuş neler?” demeye başladık. Ama bunlar bazıları için normal bir durumdu.

Saygı Öztürk’ün yazısı