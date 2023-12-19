Saygı Öztürk: Öğretmenlikle ilgisi olmayanlar okullara geliyor, sınıflarda ders veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar, cemaatler, STK’larla protokol imzalıyor, öğretmenlikle ilgisi olmayanlar okullara geliyor, hatta ve hatta sınıflarda ders veriyor. Karaman Lisesi’nde de, kısa adı ÇEDES olan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında Karaman Müftülüğü’nde görevli vaiz A.Y, okulun bir edebiyat öğretmeninin daveti üzerine derse girdi. O derslerde, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına hakaret edildiği öne sürüldü. Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve Karaman Lisesi Müdürü Murat Baysal ile ilgili okula davet edilen din görevlisi hakkında Eğitim İş Sendikası tarafından C. Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Vaiz sınıfa girip ÇEDES projesini tanıtacakmış. Ancak, bu kişinin söylediği öne sürülen ve okul yönetimine aktarılan şikayetler üzerine, okul müdürü Murat Baysal, üç yardımcısı ile birlikte öğrencilerle görüşüyor ve olup bitenler hakkında bilgi alıyor, bunu da İl Müdürü Mehmet Çalışkan’a aktarıyor. İddiaları araştırmak için müfettiş görevlendirildi. Onlar çalışmalarını henüz sonuçlandırmadı. C. Savcısı Mustafa Aksakallı, iddia konusu suçlamalarla ilgili “İşleme konulmama” kararı verdi.

Saygı Öztürk’ün yazısı