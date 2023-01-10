Saygı Öztürk: ‘Kılıçdaroğlu’ denecek

6’lı masanın, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi bekleniyor. Bu açıklamanın da zamanı geldi. 6’lı masanın yol haritası, hangi konuda neler yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandı sayılır. Kılıçdaroğlu’nun devlet deneyimi, birleştirici tavrı, herkese eşit yaklaşımı, siyasetin şeffaflaşmasını da sağlayacak. 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı için anlaşmazlık olduğu gündemden düşürülmeyip aylardır masanın dağılmak üzere olduğu öne sürülüyor. Ama o masayı bir türlü dağıtamıyorlar. Masanın dağılacağı da yok. Bunu gördükleri için masayı oluşturanlar hakkında ağır ifadelerde bulunuyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, perşembe günü medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Davet edilen gazetecilere, “Görüntü ve ses kaydı alınmaması” ricası da iletildi. Bakalım, ses kaydı alınmayacak olan toplantıda Karamollaoğlu neler söyleyecek görelim…

Saygı Öztürk’ün yazısı