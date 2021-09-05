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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: İktidar değişikliği olmadan eski bakanlarla ilgili soruşturma komisyonu kurulması beklenmesin

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Beni hırsız çuvalının içine attılar” demesini “İtiraf” olarak yorumlayanlar, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını gündeme getirdiler. Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan da “O malum arkadaşlar ‘yakarız, yıkarız’diye sağı-solu tehdit ettiler” dedi. Ancak bunun dayanağını açıklamadı.

Bir iktidar değişikliği olmadan eski bakanlarla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasın kimse beklemesin. 17 Aralık yolsuzluk, rüşvet, kara para fezlekesiyle ilgili neler olduğunu hatırlatayım.


Saygı Öztürk’ün yazısı

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