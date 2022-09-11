Saygı Öztürk: DEVA Partisi’nin KHK’lı çalışması

Kılıçdaroğlu’na, “Peki mahkum olan FETÖ’cüler ya da diğer örgüt mensupları için ne yapacaksınız?” diye sorduğunuzda şu cevabı veriyor: “Terör bağlantılarından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz istesek de onu göreve iade edemeyiz. Benim söylediklerimi ayrı, onlar söylediklerimi farklı yöne çekiyorlar.” Bu bilinçli olarak yapılıyor.

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi, bir çok konuda çok önemli çalışmayı sonuçlandırmış durumda.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da bu konuda çalışmalarını yapmış. DEVA’nın, kamudan ihraç edilenlerden haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan, savcılıktan “kovuşturmaya yer olmadığı”, mahkemeden “beraat” kararı almış ya da hiçbir mahkumiyeti bulunmamasına rağmen kamudan ihraç edilenler için ne düşündüğünü Yeneroğlu’na sordum. Şunları söyledi: “Örgütün mahrem yapısında bulunmamış, mahrem yapısıyla olmamış, geçmişteki faaliyetlerinden dolayı sohbete katıldı, bankaya para yatırdı, derneğe bağışta bulundu gerekçeleriyle, sonuçta ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalan insanlar var. Örgütün darbe teşebbüsüne katılmasa bile, bakın bunu özellikle söylüyorum katılmasa bile, örgütün yönetiminde olmuş, örgütün mahrem yapısı içerisinde olmuş, örgütün sonuç itibariyle suçlarında bir şekilde bir görev almış, sınav sorularını çalmış, mahrem yapı içerisinde görev almış kişiler bizim bünyemizde değiller.”

Saygı Öztürk’ün yazısı