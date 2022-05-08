Saygı Öztürk: Bakanlar artık milletvekillerinin sorularını cevaplamıyor

Soru önergeleri, milletvekillerinin “olmazsa olmazı”dır. Kendilerine ulaşan bilgi ya da belgelerin doğru olup olmadığını da, önemli iddiaları da soru önergeleriyle gündeme taşıyorlar. Ancak, günümüzde bakanlar milletvekillerinin sorularını ya hiç cevaplandırmıyor ya da sözde “cevaplamış” oluyorlar.

Bakanlardan umudunu kesen ya da sorularına doğru dürüst cevap alamayan milletvekilleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da sorular yöneltiyor. Bakanın cevap vermediği sorulara Oktay cevap veriyor. Bazen de vatandaş gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruyorlar. Oradan da olumlu ya da olumsuz cevap geliyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan, başkanlığın da cevaplandırmaları için ilgili bakanlığa gönderdiği soru önergelerinden ancak üçte birine cevap verildiği ortaya çıktı.

Saygı Öztürk’ün yazısı