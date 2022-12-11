Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı.
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Savunma sektöründeki en büyük 100 şirket
Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı.
CHP’li Akın derledi: 2022’de enerji faturaları dört kat arttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarının 2022 yılında 2,5 kattan fazla arttığını kaydederek yüzde 84 oranındaki resmi enflasyona dikkat çekti.
MEB, okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakmasıyla ilgili haberlere ‘iftira’ paylaşımı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlattı.
Kadıgil okudu: İstismar edilen çocuğun sözleri Meclis tutanaklarında
TİP Sözcüsü SeraKadıgil, istismara uğrayan H.K.G’nin ifadelerini Bakan Derya Yanık’a karşı okuyarak Meclis tutanaklarına geçirtti.
Dünyanın en eski DNA kalıntısı bulundu
Bilim insanları, Grönland’ın en kuzey noktasında, bilinen en eski olduğu belirtilen 2 milyon yıllık DNA örneği tespit etti.
Marmaris’te bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Evde 20’nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek tespit edildi
Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismarı gölgeleme’ çıkışı: Rezil bir tertip var
Kılıçdaroğlu: Şimdi de çıkmışlar ‘Bu mesele siyaset üstü’ diyorlar. Bu içimizi yakan, nefesimizi kesen durum, bizzat siyasetin ana konusudur.”
‘Neden geldin’ kavgası: İki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Bursa’da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Meteoroloji’den 28 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il hakkında ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarılar yaptı.
Jeotermal kaynaklı ısıtmanın maliyeti doğalgazın 10’da biri
Türkiye’de 156 bin 754 hanede jeotermal kaynaklı ısıtma yapılıyor.