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Yaramazlara biraz batar!

Savunma sektöründeki en büyük 100 şirket

Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı.

Grafik: AA

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