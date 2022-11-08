Savcılık, ‘portatif tuvalet açılışı’nı haberleştiren gazetecilerin soruşturulmasına takipsizlik verdi

Tunceli Emek Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Karakoyun hakkında ‘Tunceli’de Beş Adet Portatif Tuvalet için Resmi Açılış Töreni Düzenlendi’ başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle, yayın tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri süren ‘sansür yasası’ gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Tunceli başsavcılığı, haberin yayınladığı tarihte yasanın yürürlükte olmadığını tespit ederek “Haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır” değerlendirmesiyle takipsizlik kararı verdi.

Görsel: ANKA

Tunceli’de, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için inşa edilen beş adet portatif tuvaletin 12 Ekim’de resmi açılış töreni düzenlemişti. Tunceli İl Özel İdaresi’nin bahçesine getirilen tuvaletlerin kurdelesini, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım birlikte kesmişti.

ANKA’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Haberin Tunceli Emek Gazetesi ve ANKA Haber Ajansı’nda yayınlanmasının ardından Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, haberi yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından, ANKA Haber Ajansı’nda da yayınlanan haberle ilgili Tunceli Emek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüsniye Karakoyun ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Karakoyun hakkında soruşturma başlatıldı.

Suç duyurusunda ‘hakaret’ ve ‘sansür yasası’nı gerekçe gösterildi. Ancak haberin yayınlandığı tarihte yasa görüşmeleri TBMM’de devam ediyordu.

Ancak Tunceli başsavcılığı, 19 Ekim 2022 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılığın kararında, şu değerlendirmeler yer aldı: “Haber okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır. Ancak AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Haber içeriğindeki ifadeler, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir.”