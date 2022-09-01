‘Savcılar nerede’ diyenler Bozdağ’ı kızdırdı: Türk yargısını eleştirmek büyük bir haksızlık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı ‘rüşvet çarkı’ iddialarının ardından yargının sessiz kalmasını eleştirenleri hedef aldı. Bozdağ, “Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır” dedi.

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Peker’in son zamanlarda iktidara yakın isimler hakkında attığı ve kimilerinin belgelerini paylaştığı iddialara ilişkin yargının sessiz kalması tepki çekmiş, Twitter’da ‘#SavcılarNerede’ etiketleri açılmıştı.

Gelen tepkilere Bozdağ’ı kızdırdı. Adalet bakanı, eleştirenleri şöyle hedef aldı: “Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddediyoruz. Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır. Dışarıdan yapılan saldırılar, Türk yargısının ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgeleyemeyecektir.”