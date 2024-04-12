Savaşkan İskefli: Çinli otomotiv devi Chery’nin Türkiye’de fabrika kurmayı planladığı biliniyordu ancak yeni fabrikasını Türkiye yerine İspanya’ya açma kararı aldı

Markanın Barselona’ya açacağı fabrika Chery’nin Avrupa’daki ilk üretim hattı olacak.

Reuters’ta yer alan habere göre Chery ve İspanyol hükümeti arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı. Resmi anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması ve Avrupa’daki ilk üretim hattının inşasına kısa süre sonra başlanması bekleniyor.

Planlanan fabrika Barselona’da geçen yıl kapanan eski Nissan üretim tesisinin bulunduğu yere inşa edilecek.

Çinli üreticinin, İspanya’da üreteceği elektrikli araçlar sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri için planlanan 1.7 milyar Euro’luk yardım fonlarından hibe almaya hak kazanması da bekleniyor.

Peki yatırımın Türkiye yerine İspanya’ya yapılmasının tek nedeni bu olabilir mi?

Bunu anlamak için son bir haftadaki haberlere bakmak yeterli olacaktır.

Keza Türk bir firmanın başka bir ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkedeki haberlere bakacağına nasıl ki şüphe yoksa mutlaka benzer şekilde Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar da bakmalı, ülkeyi takip etmelidir.

Savaşkan İskefli’nin yazısı