Satış taktiği: Ev satın alana Tesla bedava

Emlak piyasasında zor günler yaşanan Yeni Zelanda’da, evlerini satmak isteyen bir aile, beraberinde bir de Tesla vermeyi vaat etti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Veriler, ekim ayında ev satışının geçen yıl aynı aya oranla yüzde 35, ev fiyatlarının da yine 2021’e kıyasla yüzde 11 düştüğüne işaret ediyor. Yükselen mortgage faizleriyse ev satın almak isteyenlerin gözünü korkutuyor, fiyatları düşürse de talebi de düşürüyor.

Bunları göz önüne alan ev sahipleri evlerini çabuk satabilmek için çareyi ‘bonus’ vermekte buldu.

Auckland kentindeki, inşaatı yeni tamamlanmış beş odalı, bir de aile büyükleri için tasarlanmış ekstra dairesi bulunan ev için verdikleri ilanda şu ifadeleri kullandı: ”Yepyeni Tesla ve yepyeni bir ev.”

Barfoot & Thompson emlak şirketi, aracın eve artı olarak verilen bir promosyon olduğunu, ekstra para talep edilmeyeceğini açıkladı. Ülkede Tesla araçlar ortalama 72 bin 400 Yeni Zelanda dolarına (829 bin lira) satılıyor.

1,8 milyon Yeni Zelanda dolarına (20,61 milyon lira) satışa çıkarılan evin aynı bölgede 400’ü aşkın rakibi var. Bu evler aylardır satılamıyor. Tesla araç hediye etmenin söz konusu evi diğerlerinin önüne geçirmesi, alıcı açısından cazip kılması bekleniyor.

Emlakçılara bakılırsa bu tür ‘satış taktikleri’ önümüzdeki aylarda daha sık uygulanabilir.