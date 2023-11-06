Satırında yaban keçisi DNA’sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira tazminat

Antalya’da, satırında avlanması yasak yaban keçisinin DNA’sı bulunan kişiye 250 bin lira tazminat cezası verildi.

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Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü‘ne bağlı Finike şefliği ekipleri ocak ayındaki koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme sahasında şüpheli kişiler tespit etti.

Ekipler incelemede ‘mantar toplamaya çıktığını’ söyleyen şüphelilerin çantalarındaki satır ve bıçakların üstünde kan lekesi olduğunu fark etti.

Jandarma kanın yaban keçisine ait olabileceği şüphesiyle satır ve bıçaklara el koydu.

Laboratuvardaki analizlerin sonucuna göre satır üzerindeki kan lekesi, Finike-Sarıkaya-Kıbrıs Çayı yöresinden toplanan yaban keçisi popülasyonuna ait DNA örnekleriyle eşleşti.

Bunun üzerine satırın sahibine, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 250 bin lira tazminat uygulandı.