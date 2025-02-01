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Yaramazlara biraz batar!

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve bir emniyet müdürü gözaltında

Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, yasadışı yollarla bir kişiyi yurt dışına kaçırmak suçlamasından gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram

Gazeteci Emrullah Erdinç‘in aktardığına göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne’de düzenledikleri operasyonda önemli bilgilere ulaştı.


Ekipler, İstanbul’da devam eden bir soruşturmanın şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığını tespit etti.

Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan ve aralarında bir emniyet müdürü ile yargı mensubunun da olduğu zanlıların yakalanması için talimat verdi.

Polis savcılık talimatı uyarınca emniyet şube müdürü Karakurt ile iş insanı Koçak’ı gözaltına aldı.

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