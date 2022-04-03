Sarıgül, TikTok videolarını anlattı: Hepsi için ayrı çalışıyoruz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada viral olan TikTok videolarını nasıl çektiğini anlattı.

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Sarıgül, kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlayan TikTok’u aktif olarak kullanıyor. Videolarının birçoğu fazla etkileşim alıyor. Sarıgül’ün 250 bin takipçisi var ancak çoğu videosu bu rakamın üzerinde izleniyor. Bazı videolarının izlenme sayısıysa milyonları geçiyor.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ya konuşan Sarıgül, toplumun artık farklı noktalarda bulunduğunu, eğlenceli videolarda ciddi konuların mesajlarını verilmesinin kendisine özgü halka ulaşma yöntemi olduğunu söyledi.

TDP lideri, halkın zaten ekonomik sıkıntılarla bunaldığını, her gün ciddi siyasi olay ve üzüntülerle karşılaşmaktan bıktığını, kişisel ve ailevi sorunlarının yanında bir de bunların yükünü taşıdığını ifade etti.

Sarıgül, şöyle devam etti: “İnanın ki biz her kısa TikTok videosunda ciddi bir sorunu dile getirmeye çalışıyoruz ve bunları yurttaşlarımızla yoğun bir şekilde paylaşıyoruz. Bir TikTok çalışması için önce bir içerik ve o içeriğin nasıl olması gerektiği hazırlanıyor, içerik üreticisi arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışıyor.”

TDP lideri, videoların doğaçlama çekilmediğini, hepsi için ayrı çalışma yapıldığını belirterek uzun yıllardır siyasette bulunması nedeniyle insanlara nasıl ulaşması gerektiğini bilen bir siyasetçi olduğunu aktardı.