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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da ‘Suriyelilere sahte rapor’ operasyonu: Yedi gözaltı

Şanlıurfa’da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda yedi kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, usulsüz reçetelerle hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.


Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları ikinci kez rapora gerek duymadan işbirlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattığını saptadı.

Şanlıurfa ve Gaziantep’teki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında sağlık çalışanları ve eczacıların da bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt bulundu. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

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