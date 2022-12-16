Şanlıurfa’da sığınmacıları taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: Dokuz ölü

Şanlıurfa’da, sığınmacıları taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrasında sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerini inceleyen Vali Salih Ayhan dalgıçlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Gözaltında bulunan kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine Vali Ayhan şunları söyledi: “İşlemleri devam etmekte. Çok ilginç, ilk verdiği bilgi araçta 24 kişinin olduğu yönündeydi. Gördüğünüz gibi kanalın dibi görünmüyor, bulanık su ama daha sonra çalışmalar, buradaki vatandaşlarımızın verdiği bilgilerle yapıldı ve 30 kişi çıktı. Demek ki onun dediğine itibar etmemek lazımmış, iyi ki itibar etmemişiz, çalışmalar da bu nedenle devam etmekte.”