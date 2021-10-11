Şanlıurfa’da öğrenci servisi devrildi: Bir can kaybı, beş yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, kırsal Gerdek Mahallesi’nde devrildi.

Kazada sürücüyle, araçtaki beş öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri altı yaralıyı Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı öğrencilerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA’nın aktardığına göre ağır yaralı sürücü Şanlıurfa’da bir hastaneye sevk edildi; diğer yaralıların sağlık durumu ise iyi.