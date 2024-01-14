Şanlıurfa Tabip Odası: Bir hekim daha yaşamına son verdi

Şanlıurfa Tabip Odası, pratisyen hekimlikten çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle istifa eden 26 yaşındaki Dr. Ronahi Satı’nın yaşamına son verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki görevinden istifa eden doktor Ronahi Satı evinde ölü olarak bulundu.

Şanlıurfa Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, doktorun yaşamına son verdiği belirtildi.

Ekonomik krizle birlikte hekimlerin güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, mobbing ve sağlıkta şiddet gibi sorunlarla yüzyüze olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu trajik kayıp, hekimlik mesleğinin içinde bulunduğu zorlu koşulları bir kez daha gündeme getirmektedir. Sağlık ortamının içinde bulunduğu zorluklar, sadece bir bireyin değil, tüm sağlık camiasının sorunudur. Dr. Ronahi Satı’nın ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ancak sadece başsağlığı dilemek yetmez, bu trajedinin bir daha yaşanmaması için adımlar atılmalıdır.

Hekimlere birlik çağrısı

*Ekonomik krizle birlikte hekimlerin karşılaştığı güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, mobbing ve sağlıkta şiddet gibi sorunlara karşı sessiz kalmamak, birlikte mücadele etmek zorundayız. Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkını aramak için tüm meslektaşlarımızı bir araya gelmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

*Hekimler, mevcut politikalar yüzünden umutsuz ve mutsuz. İnsan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak ve geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Üzgünüz, Yastayız ve İsyandayız!