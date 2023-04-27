Sanayicinin dolar kuru 21 lira; seçim sonrası zamlar yolda

Bankalarla piyasa arasındaki kur makasının açılması sonrası zarar eden sanayici, doları 21 liradan hesaplama yapmaya başladı.

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İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası (MB) ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı.

Bu durum sanayicinin de zarar etmesine yol açıyor.

Sözcü’den Gamze Bal’a konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, maliyet hesabı yaparken doların 21 lira olarak alındığını söyledi.

Yorgancılar “Aldığınızla sattığınız döviz arasında 1 TL’den fazla fark var. 19,4-19,5’ten bozduğunuz doları almaya kalktığınızda 20,5-21 seviyeleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu da döviz borcu olanların maliyetini etkileyen bir durum. Maliyet yaparken herkes 21 liralık doları baz alıyor” dedi.

Zam uyarısı

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, kurdaki makasın yarattığı bu zararın en geç seçimden sonra otomotivden mobilyaya, çatal bıçaktan cam ürünlerine kadar yeni zamlara neden olacağını söylüyor.