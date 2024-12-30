Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: X

Film-San Vakfı’nın X hesabından “Ses sanatçısı Gönül Akkor’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Ses sanatçısı Kamuran Akkor’un ablası olan Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

1942 doğumlu Akkor, hem sanat müziğinde hem de popüler müzikte geniş bir hayran kitlesine erişmişti.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği’nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yapmıştı.