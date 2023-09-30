Bir dönemin yıldız futbolcusu Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o hakkında şike soruşturması başlatıldı.

Samuel Eto’o. Fotoğraf: AA

Eto’o Aralık 2021’den beri Kamerun Futbol Federasyonu’nun başkanlığını yürütüyor.

The Guardian’ın aktardığına göre soruşturma, Eto’o’nun ikinci ligdeki Victoria United’ın başkanına yakın bir isimle yaptığı görüşmeden sonra açıldı. Polise göre görüşmede Eto’o, Victoria United’ı bir üst lige çıkartma sözü verirken lig maçlarını buna göre ayarlayacağını dile getirmiş.

Polis de bunun üzerine ‘yetkinin kötüye kullanılması ve yolsuzluk’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis kayıtlarında Eto’o’nun, Aralık 2022’de Victoria’nın 1-0 mağlup olduğu maçla ilgili olarak Victoria’nın başkanına şöyle dediği öne sürülüyor: “Yapabileceğimiz şeyler var ama çok dikkatli olmalısın kardeşim. Merak etmeyin, size üç puanınızı vereceğiz ve hakemi uzaklaştıracağız. Victoria birinci lige çıkmalı. Bu bizim hedefimiz. Burası bizim federasyonumuz. Victoria United yükselecek.”

Taraflarsa iddiaları reddediyor.