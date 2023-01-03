Samsun’da yurt yemeğinden zehirlenen üniversite öğrencileri eylem yaptı

Samsun KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler eylem yaptı.

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Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yurdun sık sık denetlendiği belirtilerek, “KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir” denildi.

Bazı öğrencilerde ishal ve mide bulantısı görülmesi üzerine yemeklerden numune alındığı kaydedilen açıklamada şunlar belirtildi: “30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 ile 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu önünde toplanan öğrenciler, gıda zehirlenmeleri nedeniyle gösteri yaptı.

Öğrencilerden Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kağan Yaldır, yemeklerden memnun olmadıklarını belirterek, “Yemeklerde lezzet aramıyoruz, karnımız doysun diye yemek yiyoruz. Buradaki arkadaşlarım hastalanmaya başladı. Yemeklerin düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

Grafik Tasarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Kaya ise yemeklerin hijyen açısından sıkıntılı olduğunu, arkadaşlarının zehirlenme olayı sonrasında ise artık yemekhanede yemek istemediklerini söyledi.