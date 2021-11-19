Samsun’da kadın cinayeti: Evinde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedeflerini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik.”