Diken

Yaramazlara biraz batar!

Samsun’da kadın cinayeti: Evinde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

Samsun’daki evinde ölü bulunan Songül Değirmenci’nin, bir kamu kurumunda çalışan Nami Işık tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Işık tutuklandı.

Fotoğraf: Diken

DHA’nın aktardığına göre 17 Kasım’da gece saatlerinde Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan Songül Değirmenci’den haber alamayan yakınları, polise haber verdi.


Adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Değirmenci’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Değirmenci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01:30 sıralarında binadan çıkan şüpheli bir kişiyi tespit etti.

İnceleme sonrası şüphelinin Nami Işık olduğu belirlendi. Bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde gözaltına alındı.

Sorgusunda Değirmenci’yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık tutuklandı.

SON HABERLER

Prof. Sertçelik: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu

Düzce’de meydana gelen depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını belirten Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ”İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miadını doldurdu ve deprem olacak” dedi.

Bakan Ersoy: Turizmde 2021 hedefini 28 milyon turist olarak revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedeflerini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik.”