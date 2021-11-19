Samsun’da kadın cinayeti: Evinde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

Samsun’daki evinde ölü bulunan Songül Değirmenci’nin, bir kamu kurumunda çalışan Nami Işık tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Işık tutuklandı.
DHA’nın aktardığına göre 17 Kasım’da gece saatlerinde Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan Songül Değirmenci’den haber alamayan yakınları, polise haber verdi.
Adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Değirmenci’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Değirmenci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01:30 sıralarında binadan çıkan şüpheli bir kişiyi tespit etti.
İnceleme sonrası şüphelinin Nami Işık olduğu belirlendi. Bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde gözaltına alındı.
Sorgusunda Değirmenci’yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık tutuklandı.