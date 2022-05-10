Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı arttı, grup aşaması değişti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nin 32’den 36’ya çıkarıldığını bildirdi.

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Yeni sistemde iki takım, geçmiş performanslarına göre davet edilecek, bir takım ‘Şampiyonlar Yolu’ adı verilen özel sistemle dahil olacak.

Ülke puanına göre beşinci sırada bulunan ligi üçüncü bitiren takıma Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

Buna göre 2024’ten itibaren turnuva grup değil lig usulü oynanacak. Takımlar sekiz maç yapacak, ilk sekize giren takım doğrudan son 16’ya kalacak.

Ligi 9 ila 24’üncü sırada bitiren takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.