Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam iki maçla başlıyor.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında bugün ve yarın (9 Nisan) dört karşılaşma yapılacak.

Program şöyle:

Bugün:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) / tabii spor

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya) / TRT Spor-tabii

Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) / TRT 1

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya) / tabii spor

Rövanş maçlarıysa 15-16 Nisan’da oynanacak.