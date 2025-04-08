Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam iki maçla başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında bugün ve yarın (9 Nisan) dört karşılaşma yapılacak.
Program şöyle:
Bugün:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) / tabii spor
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya) / TRT Spor-tabii
Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) / TRT 1
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya) / tabii spor
Rövanş maçlarıysa 15-16 Nisan’da oynanacak.