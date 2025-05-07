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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain sahasında Arsenal’ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Turun ilk maçını Fransa ekibi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.


Paris-Saint Germain Londra’daki ikinci maçta 27’nci dakikada Fabian Ruiz’le 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 tamamlandı.

69’uncu dakikada Paris VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Vitinha’nın kullandığı penaltıyı kaleci David Raya kornere çeldi.

70’nci dakikada Paris Saint Germain’de oyuna Dembele girdi. İki dakikada sonra Hakimi farkı ikiye çıkardı. Asisti Dembele yaptı.

77’de Arsenal Bukayo Saka’yla farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmazken Paris Saint-Germain turda toplam 3-1’lik sonuçla finale çıktı.

Paris Saint-Germain’in finaldeki rakibi dün Barcelona’yı eleyen Inter.

Final Almanya’nın Münih kentinde 31 Mayıs’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Inter

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