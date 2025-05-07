Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain sahasında Arsenal’ı 2-1 yenerek finale yükseldi.
Turun ilk maçını Fransa ekibi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
Paris-Saint Germain Londra’daki ikinci maçta 27’nci dakikada Fabian Ruiz’le 1-0 öne geçti.
FABİAN RUİZ! HARİKA BİR ŞUTLA GOL PERDESİNİ AÇIYOR!! 🔥 pic.twitter.com/Z8HxIf5D56— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
İlk yarı 1-0 tamamlandı.
69’uncu dakikada Paris VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Vitinha’nın kullandığı penaltıyı kaleci David Raya kornere çeldi.
🧤 Raya, farkın açılmasına izin vermiyor! Vitinha, penaltıdan yararlanamadı! #UCL pic.twitter.com/LIV1Tita9i— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
70’nci dakikada Paris Saint Germain’de oyuna Dembele girdi. İki dakikada sonra Hakimi farkı ikiye çıkardı. Asisti Dembele yaptı.
ACHRAF HAKİMİ ATTI! PARC DES PRİNCES TRİBÜNLERİ ALEV ALDI!! 🔥🔥 pic.twitter.com/oz9mAUii8u— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
77’de Arsenal Bukayo Saka’yla farkı bire indirdi.
BUKAYO SAKA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!! ARSENAL SERİDE FARKI 2'YE İNDİRİYOR! 🔥🔥 pic.twitter.com/8Klr8uR4Kl— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
Maçta başka gol olmazken Paris Saint-Germain turda toplam 3-1’lik sonuçla finale çıktı.
Paris Saint-Germain’in finaldeki rakibi dün Barcelona’yı eleyen Inter.
Final Almanya’nın Münih kentinde 31 Mayıs’ta oynanacak.