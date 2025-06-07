Sami Gürkahraman: Doktorlar, bu düzeyde mesleki bilgilerini orta yerde konuşmazlardı

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Doktorlar, birkaç on yıl öncesine kadar bu düzeyde mesleki bilgilerini orta yerde konuşmazlardı. Ancak yine de öne çıkan bazı doktorlar, televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve bazen de radyoda sağlık ile ilgili bilgiler verirlerdi ve muhtemelen diğer meslektaşlarına göre avantajlıydılar…

…Ülkemizde özellikle Instagram’da çok sayıda doktor “reels”leri var ve bunların bir kısmı, bir hastalık, bir yöntem veya koruyucu hekimlik konusunda açıklamalar yaparlarken, bir kısmı direkt ve açıkça kendi reklamlarını yapmaktadır. Bu kadar birikmiş tecrübeyle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın da Türk Tabipleri Birliği ve tıbbın her alanıyla ilgili derneklerden oluşan bir komisyonla gerekirse böyle bir listenin hazırlanmasının -aslında yasağın ne olduğu aşikâr olduğu halde- daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum.

Sami Gürkahraman’ın yazısı