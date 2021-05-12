Salep soğanı toplayan beş kişiye 419 bin lira ceza

Diyarbakır’dan Elazığ’a giderek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz seyahat ettikleri belirlenen beş kişiye 419 bin 670 lira idari ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekipler O.S., Ş.E., Ü.E., S.S. ve S.E.’yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

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Şüpheliler hakkında ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan toplam 402 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Covid-19 tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır’dan izinsiz Elazığ’a gittikleri gerekçesiyle 3 bin 469’şar lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ele geçirilen 18 kilogram salep soğanı muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.