Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 98 hayvana el kondu

Sakarya’da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve iki emu ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 31 yaşındaki Ö.K’nin evine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda beş siyah kuğu, yedi mandarin ördeği, dört suna ördeği, yedi karolin ördeği, üç beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, altı gümüş sülün, üç hatuni sülün, iki kırmızı altuni sülün, iki kral sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, iki emu ile beş hayvan tahnitine el kondu.

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğüne teslim edildi.