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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’da 21 yıl önce öldürdüğü kişiyi gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Sakarya’da 21 yıl önce öldürdüğü kişiyi gömdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: AA

Sakarya başsavcılığının açıklamasına göre 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.


Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi’nde ikamet eden İ.T.’nin 4 Kasım’da alınan ifadesinde, 2000 yılında tartıştığı A.B.’yi öldürdüğü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine soruşturma genişletildi.

Gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri neticesinde şüphelinin evinin arkasındaki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kemik parçaları, otopsi merkezine götürüldü.

Şüpheli İ.T. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre şüpheli İ.T.’nin, A.B.’nin cesedinin üzerine çok sayıda alkol şişesi atarak kokunun yayılmasını önlediği öğrenildi.

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