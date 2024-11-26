Şair İlhan Sami Çomak 30 yıl sonra tahliye edildi

Şair İlhan Sami Çomak cezaevinde geçirdiği 30 yıl üç ay altı günün ardından tahliye edildi.

Fotoğraf: @ilhan_comak / X

‘Bölücülük’ suçlamasıyla 1994’te tutuklanan, ancak hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen ömrünün yarısından fazlasını cezaevinde geçiren şair İlhan Sami Çomak tahliye edildi.

Çomak, 21 yaşında üniversite öğrencisiyken tutuklanmıştı ve 30 yıl üç ay altı gündür cezaevindeydi.

Serbestiyet‘in aktardığına göre Çomak, tahliye edildikten sonra cezaevi önünde şöyle konuştu:

“Daha farklı bir havada tahliye olacağımı tahayyül etmiştim. Sevdiklerimin gözlerindeki ışığı daha açık ve güneşli bir günde göreceğimi tahayyül etmiştim ama bu da iyidir, tahliye olabildim. Üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa kavuştum.“

İlhan Sami Çomak kimdir?

Şair İlhan Sami Çomak 1973’te Bingöl’de doğdu ve ilk-orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Coğrafya Bölümü’ne 1992’de kayıt yaptırdı, ancak 1994’te gözaltına alındı ve tutuklandı. Çomak, Türkçe dışında anadili olan Kürtçe’de de şiirler yazıyor.

2019’da ‘Geldim Sana’ dosyasıyla Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülü’nü, 2022’de ‘Hayattayız Nihayet’ şiir kitabıyla Metin Altıok Ödülü’nü aldı.

2022’de Açık Şiir tarafından kendisine ithafen yapılan ‘Anatomy of Freedom’ ve ‘Not Home yet’ isimli kısa filmlerle Venedik Film Festivali yarışma dışı kısmında, ‘Fragmanted Identities’ temalı Borders Sanat Festivali’nde temsil edildi.

Şiirleri İngilizce, Norveççe, Rusça, Almanca ve Galce’ye çevrilen Çomak, Türkiye Pen Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olmasının yanısıra Norveç Pen, Avusturya Pen, Galler Pen Cymru, İrlanda Pen ve Kürt Pen (PENa Kurd) yaşam boyu onur üyesidir.