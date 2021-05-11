Sahte pasaportla 24 kez Türkiye’ye girmiş: 25’incide yakalandı

‘Hamid Namıan’ adına aldığı sahte pasaportla Türkiye’ye giren Türk vatandaşı H.T. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. H.T.’nin daha önce 24 kez aynı pasaportla Türkiye’ye girdiği öğrenildi.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı pasaport polisi, İran’dan Türkiye’ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi. Pasaport kontrolü sırasında maskesini indirmesini isteyen polis, yolcunun İranlı olmadığından şüphelendi. Şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.
Kontrol sonucunda Hamid Namıan’ın Türkiye’de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.
20 bin dolar rüşvet vermiş
Gözaltına alınan H.T., polise verdiği ilk ifadede, pasaportu 20 bin dolar rüşvet verdiği İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye’ye giriş çıkış yaptığını söyledi.
Adliyeye sevk edilen H.T. tutuklandı.