‘Sahte nişan’ yayını yapıp 60 milyon liralık ürün satan kullanıcıya 630 yıl yasak

Çin’de, ‘sahte nişan’ yayını yapan ve 46,11 milyon Yuan (59,99 milyon lira) değerinde ürün satan sosyal paylaşım sitesi kullanıcısı 630 yıl süreyle yasaklandı.

Fotoğraflar: Kuaishou

8,7 milyon takipçisi olan 22 yaşındaki Yin Şihang, TikTok’un -Çince adıyla Douyin- rakibi Kuaişu adlı site tarafından siteyi kullanmaktan 230 bin gün -630 yıl 50 gün- men edildi. TikTok da Yin’i ömürboyu kullanım yasağı getirdi.

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Kuaişu’dan yapılan açıklamada Yin’in, cumartesi günü saat 21:03’ten 02:23’e kadar beş saat süreyle canlı yayın yaptığı, 21 yaşındaki kız arkadaşı Tao Lulu’ya evlenme teklif edip nişanlandığı ‘şov’u bir pazarlama ve satış etkinliğine çevirdiği. belirtildi.

Yin’in bir gün önceden duyurduğu, 1.7 milyon kişi tarafından izlenen canlı yayın 230 bin şikayet aldı. Yayınla ilgili 100 milyonu aşkın kez arama yapıldı. Yin, Midilli üzerinde geldiği yayın sırasında 21 bin akıllı telefon, 50 bin parfüm, 20 bin adet ‘Rolex taklidi saat’ sattı.

Şikayetleri değerlendirip inceleme yapan Kuaişu yönetimi, Yin’in cezasını açıklarken, “Böyle ihlallaere izin veremeyiz. Kasım ayından beri bu tür işlere kalkışan kişilerin hesaplarını silmeye çalışıyoruz” dedi.