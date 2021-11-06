Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Ramazan Günay yaşamını yitirdi

Ses sanatçısı Ramazan Günay, Zeytinburnu’nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay hayatını kaybetti.
DHA’nın aktardığına göre Günay, Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlediği ‘17. Yöresel Günler‘ etkinliğinde sahne aldı.
Rumeli müziğinin sevilen seslerinden Günay, sahnede ‘Aman doktor‘ türküsünü söylediği sırada bir anda yere yığıldı.
Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberinin ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un talimatıyla gece de iptal edildi.
55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Günay, TV kanallarında program yapıyordu.
Günay’ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı’na defnedilecek.