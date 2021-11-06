Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Ramazan Günay yaşamını yitirdi

Elazığ depreminden sonra AFAD, inceleyip değerlendirerek toplam 4.006 konteyner kurmuştu. Bir aileyi ortalama dört kişi kabul edersek, en azından 16 bin kişi yerleşti buralara. Peki, geri kalanlar ne yaptı? Kimi akrabalarının yanına sığındı, kimi göçtü gitti.