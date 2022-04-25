Sağlıkçılara saldıran zanlı tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi tutuklandı.

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Hayatını kaybeden kişinin kardeşi Behçet Y. Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’nde dün sağlık çalışanlarına saldırmış, müdahale sırasında polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu duvara kurşun isabet etmişti. Bakan Fahrettin Koca, saldırıyı kınamıştı.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan Behçet Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Koca ise Twitter’dan şunları yazdı: “Lice’de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz.”