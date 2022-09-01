Sağlık Bakanlığı haftalık tabloyu yine ‘unuttu’

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran’dan itibaren haftalık duyurulacağı açıklanan Covid-19 tablosunu ikinci kez ‘unuttu.’ Bakanlık aşılama verilerini güncellerken, iki haftadır tabloyu açıklamıyor.

Fotoğraf: Diken/AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabından Covid-19 tablosunu artık haftalık yayımlanacağını şu mesajla duyurmuştu: “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran’dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Bakanın bu açıklamasının ardından vakaların açıklanması ‘unutulmaya’ başladı.

Buna rağmen vakalar yaklaşık üç hafta boyunca açıklanmamış, ardından açıklanan 13-19 Haziran’a ilişkin haftalık tabloda toplam vaka sayısının 15 bini gördüğü anlaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, bunun ardından vaka sayılarını açıklamayı yine ‘unuttu.’ Bakanlığın Covid-19 verilerinin paylaşıldığı sitede 8-14 Ağustos verileri yer alıyor.

Görsel: Sağlık Bakanlığı/ Açıklanan son Haftalık Covid-19 Tablosu

En son 31 Ağustos’ta aşılama verilerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, iki haftadır Covid-19 vaka tablosunu açıklamıyor.