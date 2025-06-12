Sağlık bakanı: HPV aşı programı 2025 sonu başlayacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV aşı programına 2025 sonu itibariyle başlayacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Fotoğraf: AA

Human papilloma virüsü (HPV), cilt veya mukozada bulunan hücreleri enfekte eden bir virüs. HPV’nin çeşitli tipleri rahim ağzı, genital, anal, penil kanserler, baş boyun kanserleri ve genital siğillere yol açıyor.

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında dördüncü en yaygın kanser türü. Çoğunlukla da HPV enfeksiyonuyla ilişkili. HPV enfeksiyonunun, her yıl yaklaşık olarak çeyrek milyon kadının serviks kanseri nedeniyle ölümünden sorumlu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm ülkelere uygun tarama programları ve HPV aşılamasını öneriyor.

Kasım 2022’de dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV aşısının takvimi alınacağını ‘müjde’lemişti. Ancak hiçbir somut adım atılmamıştı. Arada Türkiye’de üretileceğini söylemişti, ama böyle bir çalışma yok.

Türkiye’de her yıl bin 250 kadın, aşıyla önlenebilen rahim ağzı kanserinden ölüyor.

TRT Haber yayınına katılan Memişoğlu, 2025 sonunda 13 yaşındaki bütün çocuklara HPV aşısı yapmaya başlayacaklarını duyurdu.

Sağlık bakanı şunları söyledi:

“Başka bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle bu HPV ile ilgili spekülasyonlar oluyor. Onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık

Biliyorsunuz bunun esasında 200 tipi var. Farklı varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan, özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programına başlatacağız.

2025’in sonunda 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza, isteyen çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz. 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz.”