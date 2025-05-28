Sadık Gültekin: Kontrolsüz ve dikine yapılaşma İstanbul'u kimliğinden uzaklaştırıyor

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Konut krizini çözmek için geleneksel çözümler kesinlikle işe yaramayacak. Yatay yayılma, arazi ıslahı veya çok yükseklere çıkma, daha da büyük kentsel ve çevresel sorunlara yol açacak. Günümüzde birçok araştırmacı, konut krizine çözüm olarak geleneksel sınırların ötesinde, su üzerinde inşa edilen yüzen evleri çözüm yolu olarak görüyor.

Kontrolsüz ve dikine yapılaşma İstanbul’u kimliğinden uzaklaştırıyor. İstanbul, denizle iç içe yapısıyla aslında bizlere birçok fırsat sunuyor. Oysa biz yolları doldurarak, kontrolsüz yapılaşmaya müsaade ederek İstanbul’un neredeyse denizle tüm bağlantısını koparttık. İdeallerimizi ve geleceğimizi beton yığınlarına gömmeye devam ediyoruz!

Sadık Gültekin’in yazısı