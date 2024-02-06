Sadece burun akıntısı ve öksürük demeyin, Covid uykusuzluğa da neden olabilir

Dört yıldır tüm dünya Covid gerçeğiyle yaşıyor. 7 milyona yakın insan bu hastalık yüzünden öldü. Günümüzde de Covid’e yakalanan çok sayıda insan var ve çoğu hafif semptomlarla atlatıyor. Ancak hafif atlatılsa da Covid uykusuzluğa da neden olabilir.

Fotoğraf: Canva

Covid, kuru öksürük, burun akıntısı, tat ve koku kaybı gibi belirtileriyle tanınıyor. Buna karşılık ilk günlerden bu yana bilim insanları, Covid’in uykusuz geceler geçirmenize de yol açabileceğini söylüyordu. Nitekim yeni bir araştıram, hafif enfeksiyonu geçiren her dört kişiden üçünün uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

Dailymail’deki habere göre Vietnam’daki Phenikaa Üniversitesi’nden araştırmacılar, hasta olduğu halde durumu hastaneye kaldırılacak kadar ağırlaşmayan binden fazla Covid hastasıyla bir anket yaptı. Hepsine hastalıkları sürecindeki uyku düzenleri soruldu.

Uykusuzluk çeken hastaların dörtte üçü durumunu ‘şiddetli’ diye tanımladı.

Sonuçlar ayrıca uykusuzluk bildiren Covid hastalarının yüzde 50’sinin gece daha sık uyandığını ortaya koydu.

Ayrıca, her üç hastadan biri, kaliteli bir uyku çekmenin daha zor olduğunu, kısa sürelerle uyuduğunu ve ilk etapta uykuya dalmakta zorlandığını belirtti.

Araştırmacılar, anskiyete veya depresyon hastalarının, hastayken uykusuzluk yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmanın başyazarı Dr. Huong Hoang, daha önceki çalışmalarda uykusuzluk ve hastanede yatan Covid hastalarının incelendiğini, ancak hiçbirinde hafif enfeksiyon geçirenlerin uyku düzeninin incelenmediğini söyledi.

Ekip, bu çalışmalarla karşılaştırıldığında, hafif enfeksiyonları olan hastaların hem genel nüfusa hem de hastanede yatan Covid hastalarına göre uykusuzluk bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu saptadı.

Bu durum Covid’den iyileşen hastaların daha stresli ve fiziksel sağlıklarındaki değişikliklere karşı daha hassas olmasına yoruldu.

Dr. Hoang şunları söyledi: “Uykusuzluk sizi fazla rahatsız etmiyorsa, yatmadan önce ılık bir duş almak, yatmadan en az bir saat önce telefonunuzu kapatmak, günde 30 dakika egzersiz yapmak ve saat 4’ten sonra kafeinden kaçınmak gibi bazı basit önlemler alabilirsiniz. Uykusuzluk sizi gerçekten rahatsız ediyorsa, bazı uyku yardımcılarını deneyebilirsiniz. Eğer yardımcı olmazlarsa, bir uyku terapistine gidin. Bir uyku araştırmacısı olarak, Covid’den kurtulduktan sonra akrabalarımdan, arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan uyku bozuklukları hakkında birçok soru ve şikayet aldım.”