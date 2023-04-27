‘Saç saça baş başa’ reality şovun babasıydı: Jerry Springer hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran ABD’li televizyoncu Jerry Springer, Chicago’daki evinde 79 yaşında hayatını kaybetti.

Jerry Springer kendi ifadesiyle ‘Çöp TV’nin babasıydı.

Saç saça baş başa kavga eden kardeşler, birbirinin kafasına sandalye fırlatan karı kocalar, itiraflar, ifşaatlar… Tabloid televizyon yayıncılığı onunla başladı dersek yanlış olmaz.

Jerry Springer 1991 ile 2018 arasında, tam 27 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı programıyla izleyiciyi televizyon başına topladı.

Bugün Türk televizyonlarında izlediğimiz gündüz reality şov programlarını ‘sert‘ bulanlar, onun programlarına bir göz atmalı. Bizde en azından konuklar ‘edepli‘, onun stüdyodaki izleyicileri de ‘düşüklük’te sınır tanımazdı.

‘Çöp TV’nin babası diyle anılmaktan gocunmadı

Jerry Springer elbette yaptığının farkındaydı. 2010’da, programının 20’nci yılı nedeniyle CNN’e çıktığında, “Çirkinliğimize ayna tutan ilk şovlardan biriyiz” demiş, ‘Çöp TV’nin babası‘ olarak anılmaktan gocunmadığını söylemişti.

Bir dönem belediye başkanlığı da yaptı

Bir dönem Cincinnati şehrinin belediye başkanlığını da yapan Jerry Springer’in kısa bir hastalık döneminden sonra hayatını kaybettiğini menajeri Bradley Singer duyurdu.



