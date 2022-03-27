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Yaramazlara biraz batar!

Rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi yakaladı: Hiç düşünmeden peşinden koştum


Amasya’da sebze halinde çalışan bir kişinin rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi yakalama çabası güvenlik kamerasına takıldı.

Halde çalışan 54 yaşındaki Murat Çopuroğlu, şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gördü, sonra peşinden koşmaya başladı.


Ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiyeyle sürüklenen Çopuroğlu, şemsiyeyi devirerek hareket etmesini engelledi.

AA’ya konuşan Çopuroğlu şunları söyledi: “Baktım şemsiye gidiyor, hiç düşünmeden koştum peşinden, halat kolunu çevirerek şemsiyeyi katlamaya çalıştım ancak olmadı, ancak devirerek durdurdum.”

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