Rusya’nın ateşlediği füze Ukrayna imha edince Moldova’ya düştü

Ukrayna, Rusya’nın kendisine attığı bir füzeyi imha etti. İmha edilen füze Moldova’ya düştü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ediyor. Rusya, son dönemde Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırdı.

Bugün, Ukrayna, Rusya’nın ateşlediği bir füzeyi havada imha etti. İmha edilen füze, Ukrayna sınırında bulunan bir Moldova köyüne düştü.

Moldova içişleri bakanının açıkladığına göre, kimse yararlanmazken bazı evlerin camları kırıldı.

Ukraynalı yetkililer de, Rusya’nın bugün Ukrayna’ya düzinelerce füze fırlattığını, enerji tesislerini vurduğunu, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine ve su kaynaklarının kesilmesine neden olduğunu açıkladı.