Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı: Altı yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenledi. Altı kişinin yaralandığı açıklandı.

Fotoğraflar: AA

Kiev Belediyesi Başkanı Vitali Kliçko, bugün akşam saatlerinde Rus güçlerinin roket ateşlemesinin ardından kent merkezinde iki patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Kliçko, Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, Rusya’yı kast ederek ‘düşmanın Kiev’e ateş açtığını’ dile getirdi.

Patlamanın ardından bazı binaların yanmaya başladığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

İlerleyen saatlerde Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, işgal altındaki Kırım yarımadasından ateşlenen Rus füzelerinin sivillerin evlerini vurduğunu, altı kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırısı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de kentte bulunuyordu.

‘Ukrayna askeri hedefleri vuruldu’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 38 Ukrayna askeri unsurunu vurduklarını duyurdu.

Sözcü, şunları kaydetti: “Rusya Hava Kuvvetleri, havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 38 Ukrayna askeri unsurunu vurdu. Ukraynalı milliyetçi oluşumlara ait 22 müstahkem mevki, askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı yedi alan, Aleksandrovka, Gusarovka, Dolgenkoye ve Barvenkovo yerleşim birimlerinde bulunan altı roket, top, mühimmat ve akaryakıt deposu imha edildi.”

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 111 helikopter, 621 insansız hava aracı, 277 hava savunma füze sistemi, 2 bin 629 tank ve zırhlı araç, 302 çok namlulu roket atar, 1154 obüs ve havan topu, 2 bin 445 özel askeri aracın imha edildiğini öne sürdü.