Rusya’dan bazı ürünlerin ihracatına kısıtlama

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

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Rusya, batı komşusu Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta işgal harekatı başlatmıştı, bunun üzerine birçok ülke tarafından yaptırıma maruz kalmıştı.

AA’nın aktardığına göre Rus hükümeti, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verdi.

Buna göre AEB ülkelerine 30 Haziran’a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklandı.

Söz konusu ürünlerin ihracatının, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yapılabileceği kaydedildi.