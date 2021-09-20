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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Perm Üniversitesi’nin açıklamasında üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.


Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA’nın aktardığına göre okulun açıklamasında, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

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