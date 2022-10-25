Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li basketbolcu Griner’ın temyiz başvurusu reddedildi

Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner’ın, Rus mahkemesine itirazı reddedildi.

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Moskova Bölgesel Mahkemesi’nde, dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan ABD’li basketbolcu Griner’ın, cezasının hafifletilmesi için temyiz başvurusuyla ilgili dava görüldü.

Mahkeme, Griner’ın itirazını reddederek verilen cezanın geçerli olduğuna karar verdi.

ABD’den karara tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Griner’ın, temyiz başvurusunun reddedildiğinden haberdar olduklarını söyleyerek Rusya’da ‘düzmece bir yargı sürecine’ maruz kaldığını belirtti.

Rusya’yı Griner’ı bir an önce salıvermeye çağıran Sullivan, Biden yönetiminin son günlerde Rusya’yla Griner ve bu ülkede tutuklu başka bir ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest kalması için görüştüğünü söyledi.

Sullivan, yurt dışında ‘haksız yere tutuklanan’ ABD vatandaşlarının salıverilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD’li basketbolcunun tutuklanması

ABD’li basketbolcu Brittney Griner, Rusya’da şubatta üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova’daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner’ı, dokuz yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD’nin, aralarında Griner’ın de olduğu çeşitli tutukluların değişimi için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz’da Griner’ın yanı sıra Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Paul Whelan’ın iadesi için Moskova’ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’yı, Griner’ı serbest bırakmaya çağırmıştı.