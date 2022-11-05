Rusya’da kafe yangını: En az 13 ölü

Rusya’da bir kafede çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Kostroma kentindeki bir kafede yangın çıktı. Bölge valisi, yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters’ın TASS haber ajansından aktardığına göre yangın, işaret fişeği kullanıldıktan sonra çıkmış olabilir. TASS ayrıca, yangından dolayı binanın çatısının çöktüğünü ve enkazın 3 bin 500 metrekarelik bir alanı kapladığını aktardı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AFP’nin aktardığına göre, Rus polisi, yangınla ilişkisi olduğunu düşünülen bir şüpheliyi gözaltına aldı.